ウクライナ軍は２２日、ロシアの首都モスクワ郊外にある通信施設「宇宙通信センター」を攻撃し、「大きな煙」を確認したと発表した。露当局は２２日、同日未明から昼にかけて８０機以上の無人機を撃墜したと明らかにしており、ウクライナによるモスクワ周辺への攻撃が続いている。同センターは、露最大規模の情報通信基地だ。施設を運営する国営企業は衛星放送や通信への支障はなかったものの、無人機攻撃は大規模で施設に被害