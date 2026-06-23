◆東都大学野球秋季リーグ１、２部入れ替え戦▽専大（２部１位）９―１東洋大（１部６位）（２３日・神宮）東洋大は投打に精彩を欠いた。打線は専大の先発・梅沢翔大投手（２年＝専大松戸）の前に５安打１得点に封じられ、マウンドに上がった６人の投手は計１２安打を浴びて９失点。井上大監督は「自信なさそうにやっている。『１部のプライドを持って戦え』と言ったのに圧倒された」と首をひねった。２４日の２回戦で連敗すれ