◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神の岩崎優投手（35）が1点優勢の8回に登板も痛恨の逆転打を浴びた。先頭の長岡、増田の連打と古賀の犠打で1死二、三塁。オスナに四球を献上し満塁となったところで岩田に左翼越えの2点適時二塁打を許して逆転された。さらに満塁となって赤羽には右前に運ばれて2点を追加された。ここで藤川監督が交代を告げた。岩崎は9試合連続無失点中で4月25日の広島戦以来の