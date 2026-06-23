王立ベルギーサッカー協会（RBFA）は22日、同国代表FWジェレミー・ドクとその妻の間に息子のプレイズ君が誕生したことを発表。併せて、同選手が23日の夜にチームに再合流することを伝えている。RBFAは今回の声明で「チームドクターの承認を得て、ジェレミー（・ドク）はこの特別な機会のために、妻のいるロンドンへ向かいました。同選手は、ニュージーランド代表戦に向けて明日（23日）の夜にシアトルでチームに合流します」と