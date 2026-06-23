話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「みずがめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★☆☆☆☆恋はおやすみ。自分自身をいたわってやらなければならないことが山積みで、なかなか恋愛モードになりにくい空模様。仕事やバイトを通じての出会いはありそうだけど、進展がある