話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★★☆気になる彼との進展には積極的なアピールが◎フリーの人は、運命的な出会いや気になっていた人との関係が進展する可能性大！片思い中の人は、曖昧なままにしておくには惜しいタイ