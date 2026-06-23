話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆素の自分でいられる彼が恋人候補かも友だち以上恋人未満みたいな距離感に、恋の種が隠れています。フリーの人は、最初から恋愛モード全開の相手より、一緒にいて自然体でいられる