話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★☆☆☆あいまいな関係を無理に進めるのはNG水面下で静かに恋が育まれていく暗示。フリーの人はこれって脈あり？みたいな微妙な距離感から恋が始まる可能性大！今期は、白黒ハッキリさせよ