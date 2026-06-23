話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「ふたご座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★☆☆☆堅実な恋を見極めるときフリーの人は、ノリや勢いだけで近づいてくる相手には注意。時間や言葉を丁寧に使ってくれる人をしっかり見極めると、誠実な彼と出会える予感です♡