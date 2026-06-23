話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おひつじ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆身近な彼と急接近の予感じっくり、でも確実に距離が縮まっていく恋愛運。派手な展開より、気づいたらそばにいた……という自然な流れが今期のラブパターン。フリーの人は、何度