俳優の河合優実が23日、都内で行われた映画『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』（8月14日公開）記者会見に登壇。流暢な英語であいさつした。【写真】ツヤ肌で微笑む河合優実今作でナレーションを担当した河合は、「私の作品はいくつかこの場で上映されているそうなので、今回はこの場に立ててうれしく思います」と英語であいさつ。そして、共に登壇した山崎エマ監督も英語で、「私にとってジョージというのは