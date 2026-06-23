中東情勢による「ナフサ」の供給不安が課題となるなか、帝国データバンクが企業4604社を対象にアンケートを実施しました。その結果、全体の約7割の企業が「事業への影響が強まっている」と回答しました。具体的には、「原材料や部材の仕入れコストが上昇した」と答えた企業が83.9％と最も多く、「調達が不安定、または入手困難になった」との答えも73％にのぼりました。調達で最も支障が出ている資材については塗料やシンナーなど