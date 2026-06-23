年々厳しさを増す夏の暑さ。強い紫外線や冷房による乾燥で、肌のコンディションが気になる方も多いのではないでしょうか。そんな夏のスキンケアにぴったりなのが、雪肌精の人気企画“冷やし雪肌精”。冷蔵庫で冷やした化粧水やジェルを使うことで、ひんやり心地よい使用感とうるおいケアを同時に楽しめます。今年はグローバルブランドミューズのNumber_iが出演する新CMもスタート。暑い季節を快適に乗り切る新感