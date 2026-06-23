政府の火山調査研究推進本部（火山本部）の火山調査委員会は２３日、国内活火山の将来の噴火リスクについて、科学的根拠に基づいてランク分けする「長期評価部会」の設置を決めた。最新知見を踏まえ、活火山の追加選定も行う。今夏にも初回会合を開く。火山本部は、火山の観測や研究を一元的に担う司令塔として２０２４年４月に発足した。今年５月に取りまとめた今後１０年間の方針「総合基本施策」で、ランク分け実施などを盛