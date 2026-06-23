お笑いタレントの石井ブレンドが23日、自身のインスタグラムを更新し、第1子が誕生したことを報告した。石井は「第一子が誕生しました」と我が子との2ショットを添えて報告。「生まれた瞬間の泣き対決は、子に軍配が上がりました。僕も善戦はしたのですが」とユーモアを交えて喜びをつづった。「漫才とコーヒーと子育てを頑張ります。今後ともよろしくお願いします」と呼びかけ、祝福の声が寄せられた。石井は2008年に安田