学校での盗撮対策として教師の携帯電話の持ち込みを禁止する動きについて、日本AED財団は子どもの命を守る観点から重大なリスクがあるとして、緊急提言を行いました。公益財団法人日本AED財団によりますと、教師による盗撮事案が相次いだことを受け、一部の学校などで携帯電話の持ち込みを禁止する動きがでているということです。これらについて財団は、心停止などの緊急時には現場から119番通報し、指示を受けながら救命処置を続