日本銀行が政策金利を31年ぶりの高水準とする決定をする中、学生が借りる「奨学金」の金利も急激に上昇しています。【写真を見る】3種類の奨学金制度の違い大学生の2人に1人が奨学金を利用3種類の奨学金制度の違いとは?高柳光希キャスター:学生を経済的にサポートする奨学金。日本学生支援機構によると、大学の学部生の約2人に1人が奨学金を利用しているそうです。奨学金の貸与額は平均で323万円、返還年数は平均15年で、大学卒