個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』のライブ配信に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。 Q. 桐谷さんは、何銘柄ほどお持ちですか？「何銘柄ほどお持ちか伺いたいです」（stさん）――今回はこんな質問に、桐谷さんが答えてくださいました。 「1000銘柄ぐらいの株に分散投資しています」（桐谷さん）今は1000銘柄ぐらいの株に分散投資してい