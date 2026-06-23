浙江省義烏市にある世界最大規模の日用雑貨などの商品集積地である「義烏国際商貿城」のグローバルデジタルトレードセンターを訪れると、ドローンや犬型ロボット、パワードスーツといったテクノロジー商品がずらりと並んでいる。そして、AIナビゲーションや「デジタル女将」、リアルタイム翻訳パネルといったデジタルシーンを至る所で目にすることができる。その巨大なデジタルトレードセンターに身を置くと、義烏に対するイメージ