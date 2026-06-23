世界的モータースポーツイベントとガッチリ手を組んだ！住友ゴム工業（ダンロップ）は2026年6月22日、世界的なモータースポーツイベントである「グッドウッド・リバイバル」とパートナーシップを締結したと発表しました。このパートナーシップは、イギリスにあるグッドウッド・サーキット開設初期にさかのぼる、ダンロップとのスポンサー関係を背景に新たに締結されたもので、今後最長3年間にわたり、ダンロップブランドの価値