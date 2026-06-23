愛犬同伴宿泊施設の予約サイト「いぬやど」は、群馬・みなかみ町に位置する宿“果樹園グランピングヴィラHARASAWA”の掲載と予約受付を開始した。【写真】1日1棟限定！愛犬と泊まれるグランピングコテージ「Plum」■りんごを使った夕食が魅力今回掲載開始された果樹園グランピングヴィラHARASAWAは、約3万平方メートルのりんご園に囲まれたプライベート空間で、愛犬とのかけがえのない時間を過ごせる農園直営のグランピング