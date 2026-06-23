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■台風7号(メーカラー) 【画像】台風進路・今後の全国の天気 2026年6月23日18時45分発表気象庁 23日18時の実況種別 台風大きさ -強さ 非常に強い存在地域 フィリピンの東中心位置 北緯19度20分 (19.3度)東経124度35分 (124.6度)進行方向、速さ 北西 10 km/h (6 kt)中心気圧 925