とどめの一発だ。アルゼンチン代表のリオネル・メッシは、現地６月22日に行なわれた北中米Ｗ杯のグループＪ第２節・オーストリア戦（２−０）でフル出場。38分に先制点を挙げた10番は、90＋５分にダメ押し点も奪取した。メッシのミドルパスを受けたフリアン・アルバレスのシュートは、相手GKにストップされる。こぼれ球を拾ったレアンドロ・パレデスが、ゴール前に進入していたメッシに預ける。38歳のレフティは、前に出て