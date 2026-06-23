エールディビジで得点王に輝いた。夏の去就が注目されるのは当然だ。それがワールドカップで２得点をあげたとあれば、さらに人気を博しても不思議ではない。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者は、日本代表FWの上田綺世が、「今夏でフェイエノールトから移籍するかもしれない」と報じた。オランダリーグで25ゴールを決め、日本人初の得点王に輝いた上田。北中米ワールドカップでもチュニジアとのグループステー