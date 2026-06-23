タレントの王林（28）が、23日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。苦手な言葉を明かした。【写真】「誰か分からんかった」「凄い美人だな」…『サンジャポ』に出演した王林の姿この日は「イケおじVSズケズケ女子」というテーマで、荒川（エルフ）、王林、大久保佳代子（オアシズ）、和見龍弥、シュナイダー飛夢、高橋成美、竹内由恵、舘ひろし、内藤剛志、浪川大輔、平子祐希（アルコ＆