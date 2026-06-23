かつて主流だった「ガラケー」と呼ばれる携帯電話。電源が切れて使えないままお手元に残しているという方もいらっしゃるのでは？端末の中に保存された思い出の写真をよみがえらせるイベントが開かれました。■SAKURAMACHI Kumamoto・熊本市中央区6/20■スタッフ「つきました！」■利用者「あ、孫だ！」熊本市で開催されたイベントに持ち込まれたのは、「ガラケー」など電源が入らなくなった昔の携帯電話。 充電、