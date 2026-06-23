大分県由布市の住宅で23日夕方男女4人が死亡している状態で見つかり、近くに練炭があったことから、警察は心中した可能性も視野に詳しい状況を調べています。23日午後3時前、由布市庄内町の住宅を訪れた親族の女性が室内から応答がないと110番通報しました。通報を受け安否確認のため訪れた警察が午後4時すぎ、住宅の中で死亡している男女4人を発見しました。 死亡していたのは高齢とみられる男性1人と成人の女性3人で、この住宅