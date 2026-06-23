秋篠宮さまは、「日本水大賞」などの表彰式出席のため東京・江東区の日本科学未来館を訪問されました。「日本水大賞」は、健全な水循環を目指して活動する個人や団体を顕彰するもので、1998年に創設され、2005年からは秋篠宮さまが名誉総裁を務められています。式典で秋篠宮さまは、「私たちは、水から受ける恩恵に感謝し、健全な水循環系を礎とした国土と自然を後世に引き継いでいかなければなりません。本賞がひとつの契機となり