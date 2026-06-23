水道料金や下水道使用料の据え置きを求めた「川崎民主市政をつくる会」のメンバー＝２３日、川崎市役所川崎市が水道料金や下水道使用料の引き上げを検討している問題で、医療や建設団体などでつくる「川崎民主市政をつくる会」は２３日までに、どちらも据え置くよう求める陳情を１１９筆の署名と共に市議会に提出した。同会の吉根清博事務局長は「水道料金は公共財。使用料だけに頼るのではなく、一般財源から補てんしてほしい」