２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが２３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。番組で共演した大物アイドルからかけられた感動の一言を明かした。今回は「イケオジＶＳズケズケ女子」。この日、男性が女性にかける「大丈夫？」という言葉について男性陣ＶＳ女性陣で大議論になったスタジオで「この間、私