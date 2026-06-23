◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダ）巨人の船迫大雅投手が７回途中のピンチから登板し、火消しに成功した。４点リードの７回２死満塁から３番手でマウンドへ。迎えた代打・石原を１３１キロスライダーで空振り三振に仕留め、大きく右拳を握り雄たけびをあげた。船迫は今季２３度目の登板。６日のロッテ戦から４試合連続で火消しに成功している。