元マネジャーなどに暴行した罪に問われているタレント「デヴィ夫人」ことラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ被告の初公判（戸苅左近裁判官）が２３日、東京地裁で行われ、起訴内容の一部を否認した。起訴状などによると、デヴィ被告は、昨年２月１３日、東京・渋谷の飲食店で、元秘書におしぼりやシャンパングラスを投げつけた暴行の罪のほか、同年１０月２８日、東京・渋谷区の動物病院で元マネジャーの胸腹部を殴ったり、すねを数