◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２３日・マツダスタジアム）巨人の戸郷翔征投手が広島戦で先発し、６回１／３、１２０球を投げて５安打３失点６奪三振。白星の権利を持って降板した。初回、先頭の名原は３球で空振り三振。２番・菊池を遊飛。３番・ファビアンは１４６キロ直球で二ゴロに打ち取った。２回は、四球で走者を出しながらも、２つの三振を奪いながら無失点に抑えた。２―０となった３回はテンポ良く２死を奪っ