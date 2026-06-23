◆パ・リーグ楽天―西武（２３日・山形市）先発したアラン・ワイナンス投手は、来日最短タイの５回を投げ、来日ワーストの５失点と試合を作れなかった。初回は１死から辰己に左中間を破る二塁打を打たれるも、続く浅村とマッカスカーを２者連続の空振り三振に斬る。２回も１死一、二塁としたが、平良を三ゴロ併殺打、堀内を三邪飛に打ち取り無失点で切り抜けた。ところが２点リードの３回、楽天打線につかまった。２安打１