ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」が２３日に開幕した。山崎郡（３６＝大阪）は５号艇で出走した初日７Ｒ、道中で石渡鉄兵を逆転して２着。「芯を食っている感じはしないけど、足はいいところまできている。ターン回りからつながりがいい。行き足もいいと思う」と手応えも上々。５節使用で３優出１Ｖの実績を誇る１５号機のパワーを感じ取っている。山崎自身も今年はＳＧ、Ｇ?が主戦場。コンスタント