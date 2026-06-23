女優の森七菜が２３日までに自身のＳＮＳを更新し、黒ドレス姿を公開した。森はインスタグラムで韓国・釜山で開催された「グローバルＯＴＴアワード２０２６」に参加したことを報告。前髪を上げたヘアスタイルで、胸元が大きく開いた黒のキャミソールドレス姿のショットを披露した。この投稿にファンからは「すごく素敵なドレス」「おでこ出しスタイルはさらに魅力が増す」「輝きすぎて照明の光全部吸収して発光してる」「七