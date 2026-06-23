去年、7年ぶりに噴火した霧島連山の新燃岳。大量の灰で暮らしや観光にも影響が広がりました。あれから1年。街は日常を取り戻しつつある中、新たな課題も見えてきました。 去年6月22日、霧島連山の新燃岳で、2018年以来、7年ぶりに噴火が発生しました。 気象庁は翌日、噴火警戒レベルを2から、3の「入山規制」に引き上げ。その後も噴火は断続的に続き、7月3日の噴火では噴煙が5000メートルの高さまで上がりました。 さ