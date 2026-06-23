私はきょう23日、姶良市の県警察学校に行ってきました。ここでは新人警察官が一人前になるべく、厳しい規律の中で共同生活をしています。私も体験してきました。 警察学校の1日は、朝6時15分に始まります。 早朝の厳しいトレーニング 駆け足のあと、腕立て伏せ、腹筋、かがみ跳躍で筋力をつけます。それぞれ20回ずつ2セットをこなします。 早朝の厳しいトレーニングに励むのは、今年の春入校した新人警察官男女4