円買いとドル買いが交錯、ドル円は介入警戒感で上値重い＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円買いフローとドル高基調がせめぎ合っている。ドル円は161円台後半まで買われたが、ロンドン時間にかけて円買いフローが持ち込まれ161円台前半に押し戻された。片山財務相が「必要とあれば断固たる措置取ると日米で合意、米財務長官と会談した」と円安けん制を強めたことが背景。ドル円の反落とともにユーロ円は