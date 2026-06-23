本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 6/23（火） EUR/USD 1.1500（6.64億ユーロ） 1.1530（5.99億ユーロ） 1.1600（7.95億ユーロ） USD/JPY 160.00（9.50億ドル） 161.25（9.45億ドル） GBP/USD 特段の設定なし ユーロドルは1.1500、1.1530、1.1600に中規模設定が観測されている。1.14台、1.13台には特段の設定は見られず。 ドル円は160.00、161.25に中大規模の設定が観