２３日、会議会場の大連国際会議センターで、夏季ダボス会議のロゴの前を通り過ぎる参加者。（大連＝新華社記者／劉嶺逸）【新華社大連6月23日】世界経済フォーラム（WEF）が主催する第17回ニューチャンピオン年次総会（2026夏季ダボス会議）が23日、中国遼寧省大連市で始まった。会期は3日間。90以上の国・地域から1700人余りが出席し、今年のテーマ「大規模なイノベーション」を巡り、世界経済の新たな発展の道を議論する。２