東京・五反田駅近くの性風俗店で違法に性的サービスをしたとして逮捕された中国籍の女性について、東京地検は23日付で不起訴処分としました。今月、品川区東五反田の風俗店の営業が禁止されている地域で、性風俗店の従業員として性的サービスをしたとして逮捕された中国籍の42歳の女性について、東京地検は23日付で不起訴処分としました。東京地検は「諸般の事情を考慮して不起訴とした」としています。この事件をめぐっては、店長