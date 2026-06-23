事務所スタッフらに対する暴行の罪に問われているタレントの「デヴィ夫人」の初公判が開かれ、弁護側は起訴内容をおおむね認めました。「デヴィ夫人」ことラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ被告は去年、飲食店で事務所の女性スタッフにおしぼりやシャンパングラスを投げつけた罪と、動物病院でマネージャーだった女性の腹を数回殴るなどの暴行を加えた罪に問われています。23日、東京地裁で開かれた初公判で、デヴィ被告の弁護側は「