アイドルグループ・AKB48の契約を解除された花田藍衣（20）が23日、自身のXを更新。約9分にわたる動画で、涙ながらに自身の思いを語った。【動画】“丸刈り姿”で涙の告白を行った花田藍衣グループのサイトでは、同日「このたび弊社は、AKB48のメンバーとして活動してまいりました花田藍衣との専属契約を、本日2026年6月23日をもって解除いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「本人は2025年12月頃より体調不良を理