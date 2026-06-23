◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神・福島圭音が、7回先頭で代打安打を放った。ヤクルト2番手・リランソが投じた初球の153キロ直球を右前へ打ち返した。名誉挽回の一打でもあった。21日DeNA戦の左翼守備で、失点に直結する悪送球。試合後には悔し涙を流した。試合がなかった翌22日は関西への移動日にもかかわらず、甲子園で約1時間、指名練習を行った。悔しさを力に変え、再出発の快音を響かせた