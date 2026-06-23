元「シブがき隊」でタレントの布川敏和（60）が22日更新のYouTubeチャンネル「街録ch〜あなたの人生、教えて下さい〜」に出演。元妻でタレントのつちやかおり（61）との縁について語った。布川は1991年に、タレントのつちやかおりと結婚し3人の子どもをもうけたが、12年末に別居し14年に離婚した。つちやは2012年に20年ぶりに芸能活動を再開したが、布川はそれを機に「そのうち何が原因ってわけじゃないんだけど、小さなぶつ