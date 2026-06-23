「ルーキーシリーズ第１４戦」（２３日、まるがめ）水谷理人（２３）＝香川・１３２期・Ａ２＝が予選６戦５勝でトップ通過を決めた。４日目７Ｒ、４コースからコンマ０６のＳを決めてまくり一撃。リング交換を施してレースへ臨み「整備をして大正解。伸びがすごかったし、ターンもめちゃくちゃいい」と手応え抜群だった。地元シリーズリーダーの座は初めてで、王道Ｖのチャンス到来だ。機技充実のフレッシュルーキーがこの