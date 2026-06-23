◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年6月23日甲子園）阪神先発の才木浩人投手（27）は6回3安打無失点、8奪三振と好投。今季6勝目の権利を手にして降板した。初回を無失点で立ち上がると、スコアボードに粘り強く「0」を刻んだ。6回には古賀に二塁打を浴びるなどして2死一、三塁とされるも、松下を低めのフォークで空振り三振。ピンチを切り抜け、マウンド上で力強く拳を握った。7回からは2番手として工藤が登板。テンポ