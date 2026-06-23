「日本ハム４−０ロッテ」（２３日、エスコンフィールド）日本ハム・新庄監督が試合後に自身のインスタグラムを更新。七回守備で先発の北山が一塁ベースカバーに入った場面の動画を投稿し「梨田さんがおっしゃる通りこのベースカバーは本当に当たり前のようでなかなか出来ないプレーかなりの成長を感じましたナイスプレー有難う」と記した。日本ハムが３−０とリードした七回の守備。北山はロッテ・西川は一、二塁間