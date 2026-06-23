山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。6月18日（木）に放送された同番組では、男性のおしゃれな“あざと部屋”が特集された。番組に協力してくれた1人は、会社員兼アパレルデザイナーの24歳・Kaiさん。彼の部屋は、一緒に暮らす愛犬への愛情にあふれていて…。【映像】“家賃20万のあざと部屋”に住む24歳デザイナー男子の素顔公開！山里亮太「モテる